Yaşlı adamın sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı - Son Dakika

Malatya'da yaşlı bir vatandaşın sokak köpeklerini severken çekilen görüntüleri yürekleri ısıttı.

Malatya kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşlı bir adamın sokak köpekleriyle ilgilendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Görüntülerde, yaşlı adamın çevresinde bulunan sokak köpekleriyle ilgilendiği ve sevdiği görüldü. - MALATYA