Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu

07.05.2022 10:33
Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu

Hüseyin O. adlı 60 yaşındaki Samsunlu vatandaş, yaşadığı apartmanın çatı çıkış boşluğundaki bir ipe asılı halde bulundu. Hüseyin O.'nun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinin çatı çıkış boşluğunda ipe asılı halde bulundu
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Tekkeköy, Samsun, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
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