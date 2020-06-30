Yaşlı adamın tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Yaşlı adamın tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 77 yaşındaki adamın ekmek aldığı fırından evine dönerken tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Kışla Caddesi Mustafa Ayyıldız Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için fırına giden 77 yaşındaki Nazmi Destecioğlu, ekmeği aldıktan sonra M.F. idaresindeki 54 ABC 252 plakalı tırın altında kalarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Meydana gelen kaza anı ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adamın tırın önünden geçtiği esnada aracın hareketlendiği, Destecioğlu'nu görmeyerek ezdiği anlar yer alıyor.