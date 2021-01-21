Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü - Son Dakika

Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü

21.01.2021 18:35

Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü Tarlasına göktaşı düştü milyonluk fiyat biçtilerSİNOP – Sinop'ta tarlasında gezerken yanına göktaşı düşen Durmuş Yalçın milyonluk değeri olduğunu öğrendiği taşlar için alıcı arıyor.

Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü

Tarlasına göktaşı düştü milyonluk fiyat biçtiler

SİNOP – Sinop'ta tarlasında gezerken yanına göktaşı düşen Durmuş Yalçın milyonluk değeri olduğunu öğrendiği taşlar için alıcı arıyor.

Taşları nasıl bulduğunu anlatan Durmuş Yalçın, "Sanayinin yanında ufak bir arazim var. Bir gün akşama doğru gezmeye diye gittik. Akşam ormandan çıkıp ev tarafına geleceğimiz sırada bir patırdama oldu etrafımda. Bir şey yuvarlandı önüme doğru. Eğildim baktım siyah bir taş. Allah Allah bu nereden geldi diye elime alayım derken elimi yaktı. Baktım sıcak olduğunu anladım. Hatta bir tane daha arka tarafına doğru düşünce, ben gökten düştüğünü anladım. Biz hemen tarlayı terk ettik. Ertesi gün gittiğimde orayı ara burayı ara 10 parça taş buldum. Belki yine vardır çalılıkların içerisinde ama ben bu kadar buldum. Oraya sor buraya sor birkaç yere bunları danıştık. Resimlerini çektik çocuklar sosyal medyadan paylaştı" dedi.

Taşlar için değerinde alıcı aradığını belirten Yalçın, "Oradan biri de hatta bana yazdı. 'Bunlara 10 bin dolar vereyim sen bana ödemeli kargo olarak gönder' diye. Bende araştırmaya devam edeceğimi söyledim. Haberlerde okuyorum adam 2 kiloluk taşı 2 milyona satmış. Bir değeri varsa bizde değerlendirmek istedik. Bir maden mühendisine danıştım. Kolonya ve pamukla dört kere aynı yere sürttür kararıyor mu pamuk bak dediler yaptım baktım. Taşlardan büyük olan kararıyor. O büyüğünün çok değerli bir maden olduğunu, değerli bir taş olduğunu sadece onun milyonlar edeceğini bana söyledi. Kendisi de Amerika'da. Fotoğraflarını gönderdik dediğini yaptık. Mıknatıs çekmiyor bunu ama bu başka bir madenmiş. 'Bu çok değerli kaliteli bir taş. Bunun alıcısı çok olur. Kimseye kaptırma. Bunun en az 1 milyon lira değeri var. Bunun araştırmasını yapar bilim adamları çok para verirler' dedi bana" diye konuştu.

Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü
Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü
Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü
Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü

Durmuş Yalçın, Sinop, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü - Son Dakika


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