Son Dakika Haberleri: Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
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Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

30 dakika önce

Samsun'da bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti, System.String[]
Samsun'da bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayılıp bilinci kapanan Yusuf E., Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Yusu E., 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN
Samsun, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:29 Kaynak: İHA
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