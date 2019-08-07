Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
30 dakika önce
Samsun'da bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:29 Kaynak: İHA
'da bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.
Olay, Samsun'un Ladik
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayılıp bilinci kapanan Yusuf E., Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Yusu E., 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN
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