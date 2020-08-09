Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Samsun'da beynine pıhtı atması sonucu hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Necip S., beynine pıhtı atması sonucu baygın halde Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın Samsun'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Necip S.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistine getirilen Necip S., ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına nakledilerek özel hastanenin yoğun bakım servisine götürüldü. - SAMSUN