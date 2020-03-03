Yaşlı adamın yardımına belediye koştu - Son Dakika

Marmaris Tepe Mahallesi'nde yüzde 70 engelli oğlu ile yüzde 100 engelli yeğeninin bakımlarını üstlenen Ş.T., evinin temizlik işlerini yapamaz hale gelince Marmaris Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla harekete geçen temizlik ekibi, yardım talebi gelir gelmez ailenin evine gitti. Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift'in başında bulunduğu ekip, adeta çöp eve dönen evde genel temizlik çalışması yaptı. Evdeki artık çöp haline gelen malzeme ve eşyaları çıkaran; mutfak, banyo başta olmak üzere tüm evi baştan aşağı temizleyen ekibin periyodik olarak bu çalışmayı yapacağı bildirildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, "83 yaşındaki amcamızın oğlu ve yeğeni ile zor şartlar altında yaşadığını öğrenir öğrenmez evini temizlemek için ekiplerimizi yönlendirdik. Düzenli olarak bu çalışmayı yapacağız. Ayrıca belediyemize ait huzurevinden günlük olarak iki öğün sıcak yemek göndereceğiz. Rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Aldıkları engelli maaşının kesildiğini, bu nedenle zor günler geçirdiklerini söyleyen Ş.T. ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibine teşekkür etti. - MUĞLA