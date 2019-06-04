Son Dakika Haberleri: Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
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Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da, iki yaşlı adam arasında çıkan kavgada 1 kişi sopa darbeleri sonucunda yaralandı.

Yaşlı adamların sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da, iki yaşlı adam arasında çıkan kavgada 1 kişi sopa darbeleri sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi Sitilce Yolu üzerinde Nuri S. (60), ile ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, Nuri S'yi sopa darbeleri sonucu yüzünden yaraladı. Yaralı Nuri S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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