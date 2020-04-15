Yaşlı, alkollü ve öfkeli adam pes dedirtti - Son Dakika
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Yaşlı, alkollü ve öfkeli adam pes dedirtti

7 saat önce

Antalya'da sokağa çıkması bile yasak olan 70 yaşındaki adam, alkol alıp üstelik ehliyeti olmadan motosikletiyle çıktığı gezintide kaza yaptı.

Yaşlı, alkollü ve öfkeli adam pes dedirtti, System.String[]

Antalya'da sokağa çıkması bile yasak olan 70 yaşındaki adam, alkol alıp üstelik ehliyeti olmadan motosikletiyle çıktığı gezintide kaza yaptı. Kaza yapmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren yaşlı adam, neden evde olmadığını soran polise ise, "Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum" cevabıyla pes dedirtti.

Kaza, Manavgat Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Demirli'nin kullandığı 07 AHL 040 plakalı otomobil, Zübeydehanım caddesinden Sanayi Sitesine girmekte olan Luman Güneytepe'nin (70) kullandığı 07 EAE 94 plakalı motosikletle çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından düştüğü yerden kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet sürücüsünün kaza yaptığını kabul etmemesi ve alkollü olması nedeniyle olay yerine trafik ekibi çağrıldı.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Olay yerine gelen trafik ekibi tarafından yapılan alkol kontrolünde Luman Güneytepe'nin 175 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Güneytepe hakkında daha önce 3 kez alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Trafik ekipleri Luman Güneytepe hakkında 4. kez alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL para cezası uyguladı. Muayenesinin de geçtiği belirlenen motosiklet de bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

"OTOPARK PARASINI NASIL ÖDEYECEĞİM"

Motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çekmek üzere olay yerine çekicinin gelmesi ve görevlinin motosikletin anahtarını istemesine tepki gösteren Güneytepe, kendisinin kaza yapmadığını, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürerek, "Ben motosikletimi hangi para ile geri alacağım. Benim motosikletimden başka bir şeyim yok" dedi. Luman Güneytepe'nin motosikletinin bağlanmaması için çabaları sonucu değiştirmezken, son olarak çekicinin üzerinden kaskını almayı ihmal etmedi.

"EVDE ÖYLE BİR VİRÜS VAR Kİ, KARIM ACAYİP BİR KADIN"

Trafik ekiplerinin görevini tamamlamasının ardından Luman Güneytepe'nin alkollü ve 65 yaş üzeri olması sebebiyle olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. Polislerin korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatması üzerine, "Benim evde öyle bir virüs var ki. Yahu karım acayip bir kadın. Kesinlikle dışarı çıkmam lazım. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Kalabalığa karışmıyorum. Kendimi kuytu bir yere atıp içiyorum. Bunun kime zararı var" dedi.

Polis ekibi tarafından karakola götürülen Luman Güneytepe hakkında alkollü ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 5 bin 544 TL ve korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası olmak üzere 8 bin 694 TL ceza uygulandı.

(İHA)

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:20 Kaynak: İHA

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