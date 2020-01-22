Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı - Son Dakika

Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı

6 saat önce

Çorlu'da, annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını kovalayarak yakalayan kadın, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kaçmasına izin vermeden, polis ekiplerine teslim etti.

Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı, System.String[]

Çorlu'da, annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını kovalayarak yakalayan kadın, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kaçmasına izin vermeden, polis ekiplerine teslim etti. İki kadın arasında yaşanan ilginç diyaloglara zaman zaman çevrede toplanan vatandaşlar da katıldı.


Çorlu'da önceki gün yaşlı annesi ile birlikte börekçiye giren H.Ö. adlı kadın yanlarına yanaşan ve annesinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığını öne sürdüğü H.İ. adlı kadını yaklaşık 1 kilometre kovalayarak Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Süleymaniye Camii önünde yakaladı.


Yaşlı annesi ile börekçiye girdikleri sırada arkalarından gelen kadının annesinin cüzdanını çaldığını fark ettiğini söyleyen H.Ö. adlı kadın, "Caminin önüne geldiğimde aynı kadını gördüm yanında bir de adam vardı, elinde annemin cüzdanı içinden çıkardıkları paraları paylaşıyorlardı" dedi.


Vatandaşların kaçmasına izin vermediği H.İ. adlı kadın bir süre meydanda vatandaşlar tarafından bekletildikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerin teslim edildi.


İlk anda suçlamaları kabul etmeyen ancak polis otosuna bindirilince 'şikayetçi olma, cüzdanı getirsinler' diye seslenen şüpheli, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Meraklı gözlerle cüzdanını çalan kadının peşine düşen kızından, cüzdanından ve çalınan parasında haber bekleyen yaşlı kadın ise 'cüzdanı buldum anne' diyerek yanına gelen kızına sarılarak gözyaşı döktü.


Cüzdanını yankesicilere kaptıran ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadın da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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