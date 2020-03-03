Yaşlı at ölüme terk edildi, hayvanseverler kurtardı - Son Dakika
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Yaşlı at ölüme terk edildi, hayvanseverler kurtardı

6 saat önce

ANTALYA'da yaşlandığı için sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen dişi atı bulan hayvanseverler, hemen harekete geçti.

Yaşlı at ölüme terk edildi, hayvanseverler kurtardı, System.String[]

ANTALYA'da yaşlandığı için sahibi tarafından yol kenarında ölüme terk edilen dişi atı bulan hayvanseverler, hemen harekete geçti. Sırtında eyer yarası olan ve günlerdir aç ve susuz yattığı tahmin edilen at, hayvanat bahçesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerde gebe olduğu ve yavrusunun karnında öldüğü tespit edilen at, tedavisi için veteriner eşliğinde Burdur'a gönderildi.

Serik ilçesinde yol kenarında ölmek üzere bir at görenler durumu hayvanseverlere bildirip yardım istedi. Kısa sürede atın yanına giden hayvanseverler, dişi bir at olduğunu ve sırtında büyükçe bir eyer yara izi olduğunu tespit etti. Hayvanseverler arasında bulunan bir veteriner hekimin muayenesi sonucu atın en az 3 gündür aç ve susuz yol kenarında yattığı anlaşıldı.

'YAŞLANDIĞI İÇİN TERK EDİLMİŞ'

Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atın sahibini de kısa sürede tespit ettiklerini söyledi. Yanık, "Atın ismi Pavani'ymiş. Hintçe esinti anlamı taşıyormuş. Sahibinin, at yaşlandığı ve işe yaramadığı için yol kenarında ölüme terk ettiğini öğrendik. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve hayvanat bahçesinde şimdilik tedavisi ve barınması için kabul edildi" dedi.

YAVRUSU KARNINDA ÖLMÜŞ

Hayvanseverler, kamyona yükletilen atla birlikte gittikleri hayvanat bahçesinde hayvanla bir süre ilgilenip ot ve havuçla besledi. Veteriner kontrolünde atın gebe olduğu ve yavrusunun karnında öldüğü tespit edildi. Yaralı at, ameliyat edilmesi için Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.


Burdur, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:26 Kaynak: DHA
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