Üye Girişi
Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? - Son Dakika

Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?

05.01.2022 14:35
Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?

Enflasyon oranı ve memur zammının belli olması ile bir dizi hesaplama güncellenecek. Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem tavanı ile muhtar aylığı yeniden belirlenecek

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ve memur zamlarının belli olmasının ardından, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı ile belediye başkanı ve muhtar aylıkları da yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, 2021 aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

KIDEM TAVANINDA ARTIŞ

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ve memur zamlarının belli olmasının ardından, bir dizi hesaplama da güncellenecek. Buna göre, işçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tazminat tavanı, 2022 için 12 bin liranın üzerine çıkacak.

Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 7,5 zam ve enflasyon farkı, yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen desteklere de yansıyacak. 65 yaş aylığı bin 55 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya, yüzde 60'ta isebin 264 liraya yükselecek.

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, geçen yıl temmuz - aralık ayları için 43 bin 150 TL'ye yükselmişti. 2022'nin ilk altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin de 55 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu rakamlar, 2022 yılı için ilan edilecek memur aylık katsayılarının ardından netleşecek.

MUHTARLARIN MAAŞI DA ARTACAK

Memurlara enflasyon farkı ve ilave zammın ardından muhtarların maaşı da yükselecek. Muhtar maaşları bu aydan itibaren 3 bin 400 lirayı geride bırakacak. Göreve yeni başlamış ve 2 milyon nüfustan büyük bir ilçeye seçilen bir ilçe belediye başkanının aylığı da 43 bin lirayı geçecek. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla, damga vergisi matrahı üzerinden belirlenen sendika aidatlarında ise düşüş meydana gelecek.

YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Vay be yıllarca çalışıp emekli olmuş büyüklerimize 2500-tl. Hiç bir emeği olmayan ek iş olarak gördükleri Muhtarlık 3400-tl işte kaybeder ise Erdoğan'ın kaybetme sebeplerinin biriside bu emeklilerin elinden olacak. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
500

Kıdem Tazminatı, Emekli Maaşı, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? - Son Dakika


Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var         
16:55
CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi         
16:51
Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası Şule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası         
16:41
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
16:20 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı
16:07 5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement