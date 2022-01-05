Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu? - Son Dakika

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ve memur zamlarının belli olmasının ardından, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı ile belediye başkanı ve muhtar aylıkları da yeniden belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre, 2021 aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

KIDEM TAVANINDA ARTIŞ

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ve memur zamlarının belli olmasının ardından, bir dizi hesaplama da güncellenecek. Buna göre, işçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira olarak uygulanan tazminat tavanı, 2022 için 12 bin liranın üzerine çıkacak.

Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 7,5 zam ve enflasyon farkı, yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen desteklere de yansıyacak. 65 yaş aylığı bin 55 lira 85 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 liraya çıkacak. Engelli aylıkları yüzde 40 arasında 842 liraya, yüzde 60'ta isebin 264 liraya yükselecek.

2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, geçen yıl temmuz - aralık ayları için 43 bin 150 TL'ye yükselmişti. 2022'nin ilk altı ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin de 55 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu rakamlar, 2022 yılı için ilan edilecek memur aylık katsayılarının ardından netleşecek.

MUHTARLARIN MAAŞI DA ARTACAK

Memurlara enflasyon farkı ve ilave zammın ardından muhtarların maaşı da yükselecek. Muhtar maaşları bu aydan itibaren 3 bin 400 lirayı geride bırakacak. Göreve yeni başlamış ve 2 milyon nüfustan büyük bir ilçeye seçilen bir ilçe belediye başkanının aylığı da 43 bin lirayı geçecek. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla, damga vergisi matrahı üzerinden belirlenen sendika aidatlarında ise düşüş meydana gelecek.