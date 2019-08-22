Yaşlı bakım merkezi görevlileri her gün 110 haneyi ziyaret ediyor

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, evde yaşlı bakım hizmetleri personelinin her gün 110 haneyi ziyaret ettiğini söyledi.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyesi Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri Merkezi'nin Hepkebirler Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki yeni yerine taşındığını söyledi.

Yapılan işin kamuoyu tarafından "En hayırlı hizmet" olarak tanımlandığını belirten Vidinlioğlu, "Yardıma muhtaç yaşlıların ev bakımları, yemek ihtiyaçları, kişisel temizlik, psikolojik danışmanlık ve ayakta sağlık hizmetine varıncaya kadar her işini yapan yaşlı bakım hizmetleri personeli, günlük 110 haneyi ziyaret ediyor." dedi.

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri personelinin çok önemli bir hizmet verdiğinin altını çizen Vidinlioğlu, "Yaşlılarımız bizlerin göz bebeğidir. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için birimimizi daha geniş mekana taşıdık." diye konuştu.

Bu hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın varlığından aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi yaşlılarımıza elimizden gelen desteği sunmak bizlerin boynunun borcudur. Bu doğrultuda yaşlı bakım hizmetleri personelimiz çok önemli bir hizmet veriyor. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bu bilinçle çalışmaları sürdüreceğiz."