Yaşlı Bakım Merkezinde 'İşkence' İddiasına 22 Gözaltı
46 dakika önce
IĞDIR'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
IĞDIR'da yaşlıların yatılı olarak bakım gördüğü merkezde hastalara işkence yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi de polis tarafından aranıyor. Iğdır
kent merkezindeki Bağlar Mahallesi
'nde faaliyet gösteren Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde işten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı
'na müracaat ederek çalışanların, hastalara işkence yaptığı iddiasında bulundu. Bu kişilerin dilekçesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonrası savcılık tarafından, 28 kişi için gözaltı kararı verildi. Sabah
saatlerinde merkeze operasyon düzenleyen polis, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis
, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor. Başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
- Iğdır
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:12 Kaynak: DHA
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