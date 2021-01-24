Yaşlı bireyler ev kazalarına yönelik önlemlerle hayata tutunuyor - Son Dakika

Kocaeli'de başlatılan "Hayata Tutun" projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde alınan basit önlemlerle ev kazalarının önüne geçilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Ayşegül Özkar Yıldırım, AA muhabirine, TÜİK 2019 verilerine göre, Kocaeli'de 65 yaş üstü birey sayısının yaklaşık 144 bin olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmeye devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Bizim kültürümüzde yaşlılarımızın yeri hürmet makamıdır. Onlar bizim başımızın tacı, ayrıca kütüphanelerimizdir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır evden çıkamayan yaşlılara yönelik "Hayata Tutun" projesini uygulamaya aldıklarını belirten Yıldırım, ev kazası geçiren 65 yaş üstü vatandaşların sayısının fazla olduğunu kaydetti.

Yıldırım, özellikle 75 yaş üstü vatandaşların, evlerinde yılda birkaç kez düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı raporda da bu verileri elde ettik. Bundan yola çıkarak, en çok ev içi düşmeler yaşadıklarını ve daha çok banyoda düştüklerini tespit ettik. Bu projeyle banyo içinde düşmelere karşı çeşitli uygulamalar yapmaya başladık. Projede verilen hizmetler, banyo içi oturma taburesi, banyo içi sabit tutunma barı, klozet kenarı hareketli tutunma barı, klozet kenarı mafsallı tutunma barı, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma... Ev içi düşmelerine karşı da çeşitli yerlere serebilecekleri kaydırmaz paspaslarımız, ayrıca gece lavaboya kalktıklarında ev karanlık olmasın diye harekete duyarlı aydınlatmalarımız var. 2 ay içinde 600 eve bu projeyi uyguladık. Çok olumlu geri dönüşler aldık."

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla projenin, il genelinde uygulanmasına devam edileceğini anlatan Yıldırım, "Telefonla başvuru alıyoruz, arkadaşlarımız ardından eve keşfe gidiyor. Daha sonra uygulama yapılan evlere arkadaşlarımız tekrar gidip vatandaşların memnuniyetlerini ölçüyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, yaşlılarda düşmelerin geri dönüşünün çok zor olduğuna işaret ederek, "Özellikle kalça kırıklığına yol açan kazalar oluyor. Bunun da ameliyatları çok zor oluyor, bazen ameliyat da yapılamıyor. Kalıcı sakatlıklara yol açabiliyor. Biz tamamen basit önlemlerle ev içi düşmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Salgın sürecinde bütün tedbirlere uydukları için yaşlılarımıza çok teşekkür ederiz. Sürekli evde kaldıkları için dalgın oluyorlar ve düşebiliyorlar." ifadesini kullandı.

"Bizim için çok büyük bir çalışma"

Gölcük ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Kemal Tosun, salgın sürecinde tedbirlere uyarak evde kaldıklarını anımsattı.

Zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Tosun, "10 aydır evdeyiz. Çok zorlanıyoruz. Yani ayaklarıma vurdu. Motosiklete biniyorum, motosiklet olmasa 100 metre yürüdüğüm zaman belim ağrıyor, yürüyemiyorum. Bu da tabii yaşlılıktan." dedi.

Tosun, belediyenin başlattığı projeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gece uyandığımda karanlık oluyor, zor yürüyorum. Birkaç kez düştüm. Banyoda zorlanıyoruz. Evimizin içinde 4 basamaklı bir merdiven var. O bizi zorluyor. Belediye ekipleri gereken önlemleri aldı." açıklamasında bulundu.

Tülay Tosun da eşi sayesinde projeden haberdar olduklarını ve hemen başvuruda bulunduklarını aktardı.

Belediye ekiplerinin, önce evde inceleme yaptığını ve ev kazalarını önlemek için neler yapılacağını tespit ettiğini anlatan Tosun, "Evde gereken önlemleri aldılar. Bizim için çok büyük bir çalışma. Dizimden ameliyat edildim ve protezim var. Çok dikkat etmeye çalışıyorum." diye konuştu.