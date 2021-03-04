Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü - Son Dakika

Yaşlı çift 10 saat arayla koronaya yenik düştü
04.03.2021 12:59
Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüsü tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüsü tedavisi gören yaşlı çift, aynı gün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yaşayan Nazmi Küçük(74) ile Saliye Küçük çifti korona virüsüne yakalandı.
Bir süredir tedavi gören Nazmi Küçük ve eşi Saliye Küçük tedavi gördükleri Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler.
Yaklaşık 10 saat arayla aynı gün hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüsü tedbirleri altında yaşlı çift mezarlıkta kılınan cenaze namazını müteakiben toprağa verildi. - AMASYA
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