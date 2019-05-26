Son Dakika Haberleri: Yaşlı çift, alevlerin arasından son anda kurtarıldı

Yaşlı çift, alevlerin arasından son anda kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'da bir aparmanın 9'uncu katındaki evde çıkan yangında, alevler içerisinde kalan yaşlı çift, evin balkonundan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Yaşlı çift, alevlerin arasından son anda kurtarıldı, System.String[]
Antalya'da bir aparmanın 9'uncu katındaki evde çıkan yangında, alevler içerisinde kalan yaşlı çift, evin balkonundan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi 3807 sokaktaki 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında Yüksel ve Semiha Sadıkoğlu çiftine ait evin yatak odasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler evin diğer bölgelerine sıçrayınca çift 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettikten sonra yaşlı çifti balkondan merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen çifte, hazır bekleyen ambulansın içerisinde oksijen verildi.

"İtfaiye hemen geldi"

Vatandaşlardan Hüseyin Durmuş, "Yangın çıktıktan hemen sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi, balkondan itfaiyeci arkadaşlar yaşlı vatandaşları indirdiler. Zannedersem bir şeyleri yok. Çok kötü bir şey olmadığı için seviniyoruz" dedi.

İtfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından evdeki yangın kontrol altına alındı. Apartman ve mahalle sakinlerini sokağa döken yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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