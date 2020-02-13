Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu

7 saat önce

KONYA'da, İsmail Kırkız (77) ve eşi Miyase Kırkız'ın (78), evlerinin banyosunda cansız bedenleri bulundu.

Yaşlı çift, banyoda ölü bulundu, System.String[]

KONYA'da, İsmail Kırkız (77) ve eşi Miyase Kırkız'ın (78), evlerinin banyosunda cansız bedenleri bulundu. Çiftin, banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Papağan Sokak'ta, İsmail Kırkız'a ait tek katlı evde meydana geldi. İsmail Kırkız'dan haber alamayan yakınları, eve geldi. Kapıyı açan olmayınca arka kapıdan içeri giren kişiler, İsmail Kırkız ile üzerine kapandığı eşi Miyase Kırkız'ı banyoda, yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı inceleme sonrası üzerlerinde kıyafetleri olan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali değerlendirildi. Çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Miyase, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
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