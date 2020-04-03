Yaşlı çift, emekli maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Yıldırımlı Aslanoğlu çifti de emekli maaşlarını vererek destek oldu.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına Yıldırım ilçesindeki Davutkadı Mahallesi'nde oturan İsmail Aslanoğlu (77) ile eşi Fatma Aslanoğlu (75) da emekli maaşlarını bağışlayarak destek verdi. Aslanoğlu çifti, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile görüşerek kampanyaya destek olmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Başkan Yılmaz da Davutkadı Mahalle Muhtarı Bayram Demir'i arayarak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan Aslanoğlu çiftine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Bayram Demir'in refakatinde emekli maaşlarını bankaya götürerek kampanya hesabına yatıran Aslanoğlu çifti, makbuzlarını alarak evlerine döndü.

'7'DEN 70'E KENETLENMEYİ BAŞARAN BİR MİLLETİZ'

Aslanoğlu çiftini görüntülü arayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldıkları için teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Biz Türk milleti olarak en zor günlerde 7'den 70'e kenetlenmeyi başaran bir milletiz. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece hem kendi yaralarımızı sararız hem de tüm dünyadaki mazlumlara yardım etmeye devam ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da arkasında böyle bir millet oldukça, böyle bir milletin evlatları oldukça çok daha cesurca, çok daha azimle, gayretle çalışmaya devam edecek. Allah razı olsun kendisinden. Rabbim sizlerin de ömrünü uzun etsin inşallah. Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldığınız için hem size hem de teyzeme çok teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şu virüs sıkıntısını atlatalım en kısa zamanda çayınızı içmeye de geleceğiz" dedi.

'ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Çorbada kendilerinin de tuzunun bulunmasını istediklerini belirten İsmail Aslanoğlu ise "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, en kısa sürede bu salgını tüm dünya ülkelerinin, İslam ümmetinin başından def eylesin. Devletimize milletimize bizimde katkımız olsun diye böyle bir yardımda bulunduk. Allah işinizde yardımcı olsun, kolaylıklar versin bütün çalışanlara, sağlık çalışanlarının Allah yardımcısı olsun. Bu süreci inşallah en kısa sürede atlatacağız" diye konuştu.