Yaşlı Çift Karbonmonoksit Kurbanı Oldu
24 dakika önce
Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek öldü.
Isparta
'nın Aksu
ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek öldü.
Edinilen bilgiye göre Aksu'da yaşayan 71 yaşındaki Ömer Süllü ve eşi 73 yaşındaki Hatice
Süllü'den yaklaşık 3 günden bu yana haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde eve geld,. Yaşlı çiftin evde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.
Süllü çiftinin cenazeleri, gerekli incelemelerinin ardından otopsi yapılmak hastaneye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: İHA
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