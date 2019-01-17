Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çift Karbonmonoksit Kurbanı Oldu

Yaşlı Çift Karbonmonoksit Kurbanı Oldu

24 dakika önce

Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek öldü.

Yaşlı Çift Karbonmonoksit Kurbanı Oldu, System.String[]
Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenerek öldü.

Edinilen bilgiye göre Aksu'da yaşayan 71 yaşındaki Ömer Süllü ve eşi 73 yaşındaki Hatice Süllü'den yaklaşık 3 günden bu yana haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde eve geld,. Yaşlı çiftin evde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.

Süllü çiftinin cenazeleri, gerekli incelemelerinin ardından otopsi yapılmak hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Hatice Çarpar, Isparta, Aksu, 3. Sayfa
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