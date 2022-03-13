Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı - Son Dakika
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Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı

13.03.2022 11:28
Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangından pencereden atlayarak kurtuldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangından pencereden atlayarak kurtuldu. Yanan evden geriye ise enkaz yığını kaldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kuzyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Safiye (78) ve Ali Dağlıoğlu (82) çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangında 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Evde bulunan Safiye ve Ali Dağlıoğlu ise pencereden atlayarak yanmaktan kurtuldu.

"Allah annemi ve babamı bize bağışladı"

Alevlerden son anda kurtulan yaşlı çiftin oğlu Mehmet Dağlıoğlu, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Annem ve babam yerken bir koku geliyor. Sonra sobaya bakıyorlar. Sobada ateş yok. Kapıyı açtıklarında alevleri görüyorlar. Çatıdan başlamış. Muhtemelen elektrik kontağından çıkmış. Alevleri görünce babam suyla söndürmeye çalışıyor. Daha sonra komşunun oğlu ekiplere haber veriyor. Babam pencereden garajın üstüne iniyor" dedi.

Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Ömer Konuk ise yanan evin bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yapılacağını ve el birliğiyle çiftin mağduriyetinin giderileceğini söyledi. - KASTAMONU

Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı
Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı

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2 katlı ev yandı, yaşlı çift camdan atlayarak kurtuldu 2 katlı ev yandı, yaşlı çift camdan atlayarak kurtuldu KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi KASTAMONU - Ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çift pencereden atlayarak kurtulmuştu, evlerinden geriye enkaz kaldı - Son Dakika


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