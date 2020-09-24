Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi - Son Dakika

Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde içerisinde yaşlı çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak kayalık alana savruldu.

Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde içerisinde yaşlı çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak kayalık alana savruldu. Kazada otomobil kayalık alana, araç içerisindeki yaşlı çift de otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan çift, hastanede tedavi altına alındı.

Kumluca'nın Karacaağaç Mahallesi Göllü yaylasında ikamet eden Hıdır Ataman (75) ve Elif Ataman (72) çifti ilçe merkezine inmek için yola çıktılar. Ataman çifti Göllü Yaylası Kumluca Yolu, Karagöl Kavşağına geldiklerinde araç yoldan çıktı. Hıdır Ataman'ın kullandığı 07 S 9995 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedilince kayalıkların arasına savruldu. Aracın içinde sıkışan Ataman çifti 112 acil çağrı merkezini aradı. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ataman çiftini kayalıkların arasına düşen otomobilin içinden çıkardı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan Hıdır ve Elif Ataman 112 Acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Otomobil, İtfaiye, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek         
20:06
İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:40:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı çift sıkıştıkları araç içinden telefonla yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei