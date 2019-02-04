Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çift Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü

Yaşlı Çift Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü

1 saat önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yaşlı Çift Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Öldü, System.String[]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki oturan Seydi (65) ve eşi Hanım Kılıç (65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından Şanlıufa'nın Bozava ilçesine bağlı Örgülü Mahallesi'nde toprağa verilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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