Yaşlı Çift Sobadan Zehirlendi: 1 Ölü
1 saat önce
Bursa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen yaşlı çiftin biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyorMustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Gürbüz ve 65 yaşındaki eşi Sabriye Gürbüz, sobadan sızan karbonmonoksit gazı...
Bursa
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen yaşlı çiftin biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor Mustafakemalpaşa
ilçesine bağlı Tatkavaklı
Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Gürbüz ve 65 yaşındaki eşi Sabriye Gürbüz, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Sabah
saatlerinde anne ve babasını ziyarete gelen oğulları kapının açılmaması üzerine eve girdi ve Gürbüz çiftini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı çifte ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri Hikmet Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Sabriye Gürbüz ise önce Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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