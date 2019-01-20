Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çift Sobadan Zehirlendi

Yaşlı Çift Sobadan Zehirlendi

7 dakika önce

KASTAMONU'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

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KASTAMONU'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Niyazi Yazıcıoğlu (77) ve eşi Rabia Yazıcıoğlu'nun (72) sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir süre haber alınamayan Rabia ve Niyazi Yazıcıoğlu'nun durumunu merak eden yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

Polis, Devrekani, Kastamonu, Güncel
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