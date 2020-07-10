Yaşlı çift, takla atan araçtan yaralanmadan çıktı - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atarak, ters dönen otomobildeki yaşlı çift, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde, Karadayı- Boğazkent yolunda meydana geldi. Serik'ten Boğazkent'e giden Saadet Atlı'nın (76) kullandığı 26 DB 164 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, ters döndü. Kazada yaralanmayan Saadet Atlı ile yanındaki eşi Beşir Atlı (82), yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Saadet Atlı'yı ambulansla kontrol amaçlı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.