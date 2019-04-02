Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çift Yanan Evlerinde Can Verdi

Yaşlı Çift Yanan Evlerinde Can Verdi

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

Yaşlı Çift Yanan Evlerinde Can Verdi, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel'in (75) yaşadıkları evde uyudukları esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevlere Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmasının ardından, 4 çocukları olan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler evden çıkartılarak Taşova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:04 Kaynak: İHA

Belevi, Amasya, Taşova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 09:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çift Yanan Evlerinde Can Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]