Yaşlı çift yangında öldü - Son Dakika

İZMİR'in Tire ilçesinde, İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin Işıklar Mahallesi'ndeki müstakil evinde, saat 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, çiftin cansız bedenlerini buldu. Acı haberle olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

İbrahim Önal ve Ayşe Önal'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderilirken, jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.