Yaşlı çifte kapkaç şoku

Yaşlı kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçan şüpheli fazla uzaklaşamadı

Polis kapkaç şüphelisini olay yerine 200 metre mesafede altın kolye ile birlikte yakaladı

ANTALYA - Antalya'da sokak ortasında eşiyle birlikte yürüyen yaşlı kadının boynundan altın kolyesini çalıp kaçan şüpheli, olayın gerçekleştiği bölgenin 200 metre uzağında polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kolyesine 10 dakikada kavuşan yaşlı kadın, "Allah razı olsun polisimizden. Çok korkmuştum" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte sokakta yürüyüş yapan Şengül Sezer ne olduğunu anlayamadan bir gencin saldırısına uğradı. Boynundaki iki kolyeden birisini söküp alan şüpheli, hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in eşi kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Çiftin ihbarı üzerine yakın bölgedeki Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ara sokaklara yayıldı. Verilen eşkal üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi olayın gerçekleştiği bölgenin 200 metre ilerisinde kaçarken kıskıvrak yakaladı. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli B. S.'nin üzerinde yapılan incelemede, Sezer'e ait altın kolye çıktı. Şüpheli B. S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



"Çok korktum"

Çok korktuğu gözlenen Şengül Sezer ile yanındaki eşi, olayın gerçekleşmesinden 10 dakika sonrası şüphelinin yakalandığını duyunca mutluluk yaşadı. Kolyesine kavuşan Şengül Sezer ise, "Allah razı olsun polisimizden. Çok korkmuştum" dedi.