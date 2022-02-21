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Ankara'da yaşlı çifti dolandıran sanıklara hapis ve para cezası - Son Dakika

Ankara'da yaşlı çifti dolandıran sanıklara hapis ve para cezası

21.02.2022 11:27
Ankara'da yaşlı çifti dolandıran sanıklara hapis ve para cezası

Ankara'da kendilerini "polis" olarak tanıtarak 87 yaşındaki çifti dolandıran 4 sanıktan ikisi 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezası, diğer ikisi ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Ankara'da kendilerini "polis" olarak tanıtarak 87 yaşındaki çifti dolandıran 4 sanıktan ikisi 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezası, diğer ikisi ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ile avukatları katıldı.

Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, üzerine atılı suçu kabul etmedi ve "Bir yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Diğer sanıklar da beraat ve tahliyelerini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'a 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca'ya ise 12 yıl 6'şar ay hapis ile 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezası verdi.

Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Olayın geçmişi

Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini geçen yıl 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan sanık, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek, parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin avroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan sanığa vermişti.

Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan sanıklara teslim etmişti. Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen sanığın, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber vermişti.

Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Para Cezası, Çiftçi, Emrah, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da yaşlı çifti dolandıran sanıklara hapis ve para cezası - Son Dakika


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