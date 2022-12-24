Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: "Her zaman sahnedeyiz" - Son Dakika
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Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: "Her zaman sahnedeyiz"

24.12.2022 14:02

Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: "Her zaman sahnedeyiz" 750 bin TL'lik vurgun yapan şahıslar adliyeye sevk edildi Kastamonu'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, 'cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL...

Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: "Her zaman sahnedeyiz"

750 bin TL'lik vurgun yapan şahıslar adliyeye sevk edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, 'cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu' yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla şaşırtan şüphelilerden biri, adliyeye sevk edildikleri sırada, "Her zaman sahnelerdeyiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay başçavuş olarak tanıtan şahıs, 'yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı, olay yerinde kimliğiniz bulundu, ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız' diyerek yaşlı çiftçi tuzaklarına düşürdü. Ardından telefonla iletişim kurduğu yaşlı çiftin evine giden şüpheli şahıs, yalanına inandırdığı Şerafettin ve eşi Sultan T.'nin ikametinde bulunan 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram spot altın, 6 bin 500 Amerikan doları, 6 bin avro olmak üzere toplamda 750 bin TL'lik para ve ziynet eşyalarını aldı. Şüpheli şahıs, ardından Kastamonu'dan ayrılarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin kimliklerini belirleyerek peşine düştü. Ekiplerin yönlendirmesiyle toplamda 5 şüpheli şahıs, yaşlı çiftten aldıkları ziynet eşyaları ve paralarla birlikte Aksaray'da yakalandı.

Şüpheli A.Y., D.A., S.A., C.S. ve V.T., Aksaray'dan teslim alınarak Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu'da işlemleri tamamlanan A.Y., D.A., S.A., C.S. ve V.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kastamonu Adliyesi önünde araçtan indirildikleri sırada şüphelilerden birisi, kameraya karşı, "Her zaman sahnelerdeyiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Münir Karaloğlu, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: 'Her zaman sahnedeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliden pişkin açıklama: "Her zaman sahnedeyiz" - Son Dakika
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