Yaşlı çifti dolandıran sahte savcı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de kendisini savcı olarak tanıtarak ziynet eşyası ve dövizlerini aldığı yaşlı çifti dolandıran şahıs İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın K. (72) ve Ayten K. (70) çiftini telefonla arayan M.K. (37) isimli şahıs, kendisini savcı olarak tanıtarak çeşitli bahanelerle çiftten para istedi. Yaşlı çift ise M.K.'ye, 4 bin 300 dolar, 150 euro, 38 bin lira, 15 çeyrek altın, 12 tam altın, 2 yarım altın, 2 bilezik ile gram altın verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli M.K., İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Kırklareli Adliyesine getirilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRKLARELİ