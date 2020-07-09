Yaşlı çifti feci kaza ayırdı - Son Dakika

Yaşlı çifti feci kaza ayırdı

Yaşlı çifti feci kaza ayırdı Yanındaki hayat arkadaşının vefatından habersiz olan 78 yaşındaki dede hastaneye kaldırıldı Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Yaşlı çifti feci kaza ayırdı

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Yanındaki hayat arkadaşının vefatından habersiz olan 78 yaşındaki dede hastaneye kaldırıldı

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Feci kazada eşinin hayat arkadaşının vefatından habersiz olan 78 yaşındaki Selahittin Ünver hastaneye kaldırıldı.

Kaza Akşam saatlerinde Köşk Sarıçam Mahallesi ile Cumayanı mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akşam saatlerine kadar Ovacık Yaylası'nda eşi Müzeyyen Ünver ve yayladaki yakınları ile vakit geçirip serinleyen Selahittin Ünver, akşam saatlerinde yayladan ikamet ettiği Başçayır'a dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Oldukça sarp olan arazide yoldan çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Selahittin Ünver yaralanırken eşi Müzeyyen Ünver olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Müzeyyen Ünver'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Selahattin Ünver ise itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu henüz üzerinden atamayan Selahittin Ünver'in hayat arkadaşı Müzeyyen İlker'in vefatından haberi olmadığı öğrenildi.

Jandarma tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sarıçam, Aydın, Köşk, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı çifti feci kaza ayırdı - Son Dakika
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