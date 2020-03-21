Yaşlı çifti, gecekonduda çıkan yangın ayırdı - Son Dakika
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Yaşlı çifti, gecekonduda çıkan yangın ayırdı

6 saat önce

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında, Tahsin Zeybekoğlu (89) yaşamını yitirdi, eşi Şadiye Zeybekoğlu yakınları tarafından kurtarıldı.

Yaşlı çifti, gecekonduda çıkan yangın ayırdı, System.String[]

ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında, Tahsin Zeybekoğlu (89) yaşamını yitirdi, eşi Şadiye Zeybekoğlu yakınları tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi Antalya Korkuteli yolundaki tek katlı gecekonduda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evden duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde uyuyan Şadiye Zeybekoğlu'nu (86) kurtardı, eşi Tahsin Zeybekoğlu ise alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler Tahsin Zeybekoğlu'nun cansız bedenini evden çıkardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, toplanan kalabalığa dağılması için ekip arabasının hoparlöründen anons yapıldı. Zeybekoğlu'nun oğlu Salim ve akrabaları acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zeybekoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Döşemealtı, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:13 Kaynak: DHA

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