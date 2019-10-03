Yaşlı çifti kaza ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Selim Ç. (27) idaresindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yakınlarında, eşi Fatma ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Hasan Özçayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazadan yara almadan kurtulan Fatma Özçayır, eşinin cenazesinin başında büyük üzüntü yaşadı.
Özçayır'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Selim Ç, gözaltına alındı.