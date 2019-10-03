Son Dakika Haberleri: Yaşlı çifti kaza ayırdı
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Yaşlı çifti kaza ayırdı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yaşlı çifti kaza ayırdı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Selim Ç. (27) idaresindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yakınlarında, eşi Fatma ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Hasan Özçayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yara almadan kurtulan Fatma Özçayır, eşinin cenazesinin başında büyük üzüntü yaşadı.

Özçayır'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Selim Ç, gözaltına alındı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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