Son Dakika Haberleri: Yaşlı çifti kaza ayırdı
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Yaşlı çifti kaza ayırdı

2 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı çifti kaza ayırdı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara - İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.


Salihli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:12 Kaynak: DHA
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