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Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Yaşlı çifti ölüm ayırdı

09.02.2022 20:44
Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dumandan etkilenen yaşlı çifti ölüm ayırdı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dumandan etkilenen yaşlı çifti ölüm ayırdı.

Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mehmet Meşe ve eşi sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Anne ve babasına ulaşamayan çocukları telaşa kapılıp akrabalarını arayarak yardım istedi. Eve geldiğinde dumanları fark eden akrabaları kapıyı açıp, içeri girince Meşe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık görevlilerince dumandan zehirlendiği belirlenen Mehmet Meşe (71) hayatını kaybetti. Eşi ise ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Yaşlı çifti ölüm ayırdı
Yaşlı çifti ölüm ayırdı

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Zonguldak, Karbon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika


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