Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

54 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evde eşiyle birlikte yaşayan Helim Ali Yaman (90) ve eşi Şerife Yaman (90) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının fark edilmesi üzerine komşuları tarafından Şerife Yaman yanmaktan son anda kurtarılarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sebebiyle tavanın göçmesi sonucu evin içerisinde bulunan Helim Ali Yaman'ın yanmış vaziyetteki cansız cesedine ulaşıldı. Helim Ali Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Ali Yaman, Mersin, Mut, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü

Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi 3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]