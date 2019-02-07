Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı
1 saat önce
Yaşlı çifti ölüm ayırdı Mersin'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralıMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı çifti ölüm ayırdı Mersin
'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
MERSİN - Mersin'in Mut
ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evde eşiyle birlikte yaşayan Helim Ali Yaman
ve eşi Şerife Yaman evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi
Mut İtfaiye
Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının fark edilmesi üzerine komşuları tarafından Şerife Yaman yanmaktan son anda kurtarılarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın sebebiyle tavanın göçmesi sonucu evin içerisinde bulunan Helim Ali Yaman'ın yanmış vaziyetteki cansız cesedine ulaşıldı. Helim Ali Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: İHA
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