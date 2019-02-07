Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

1 saat önce

Yaşlı çifti ölüm ayırdı Mersin'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralıMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı, System.String[]
Yaşlı çifti ölüm ayırdı
Mersin'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam yaşamını yitirirken eşi ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evde eşiyle birlikte yaşayan Helim Ali Yaman ve eşi Şerife Yaman evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının fark edilmesi üzerine komşuları tarafından Şerife Yaman yanmaktan son anda kurtarılarak olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın sebebiyle tavanın göçmesi sonucu evin içerisinde bulunan Helim Ali Yaman'ın yanmış vaziyetteki cansız cesedine ulaşıldı. Helim Ali Yaman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]