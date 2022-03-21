Yaşlı çifti sobadan sızan gaz ayırdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, durumu ağır olan kocası ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Altay Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde yaşayan 77 yaşındaki Hasan ve 81 yaşındaki Ayşe Bulut çiftinden haber alamayan yakınları, komşularına ulaşarak yaşlı çifti kontrol etmesini istedi. Eve giren komşuları, yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu, kocasının ise güçlükle nefes aldığını gördü. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayşe Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Hasan Bulut ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ