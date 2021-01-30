Yaşlı çifti yangından son anda komşuları kurtardı - Son Dakika

Yaşlı çifti yangından son anda komşuları kurtardı

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Son anda karı koca evin içinden ve ahırda duran eşekte kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Keles İlçesine bağlı 4 kilometre uzaklıkta Bıyıkalan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B., ait 2 katlı evin son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları farkeden mahalleli durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevler biranda yükselmeye başlayınca Mehmet B., ve eşi komşuları tarafından evin içinden çıkartıldı. Binanın yanında bulunan ahırda ise alevler büyümeye başlayınca içinde bulunan eşek son anda farkedilerek çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar sebebi ile zor anlar yaşarken yangın büyümeden iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen Mehmet B., ve eşi sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bina ve yanındaki ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.