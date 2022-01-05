Son dakika haber... Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular - Son Dakika

Yaşlı çiftin başına silah ve bıçak dayayıp evi soydular

Evin elektriğini kesip, çifti silah ve bıçakla etkisiz hale getiren maskeli 2 kişi, 80 bin lira değerindeki döviz ve altınları çalıp kayıplara karıştı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerinde maske olan 2 kişi, karı kocanın başına silah ve bıçak dayayıp evdeki yaklaşık 80 bin lira tutarındaki döviz ve altınları alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında Meral Aykızve Recep Hamtaşçifti evlerinde otururken bir anda elektrikleri kesildi. Elektriğin neden kesildiğini öğrenmeye çalışan çift, karşılarında yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Çiftin başına silah ve bıçak dayayan şahıslar evi darmadağın etti. Evde buldukları yaklaşık 80 bin lira değerindeki altın ve dövizi çalan soyguncular kayıplara karıştı.

Çiftin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Meral Aykız, "Elektriğimi kesip kapıdan evime geçtiler. Evde bize silah ve bıçak çektiler. Sonra ağzıma yapıştırmak için koli bandı kesiyorlardı. Biz kaçtık. Bağırdık-çağırdık. Yüzünü ve başını kapatmış birini gördük sadece. Biz bağırdıktan sonra evde bulunan yabancı paraları, altınları ve benim kimliğimi çalıp kaçtılar" dedi.