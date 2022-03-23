Yaşlı çiftin evinden silah zoruyla altın ve döviz gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de, evine girdikleri yaşlı çiftin yaklaşık 350 bin liralık altın ve dövizini silah zoruyla gasbeden iki şüpheli tutuklandı.

Selimiye Mahallesi'nde, Haso Ş. (85), eşi ve bakıcılarının yaşadığı eve yüzlerinde kar maskesiyle giden iki kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı çiftin bir olaya karıştığı ve bu kapsamda arama yapmaları gerektiği yalanını söyleyen şüpheliler, eve girdi.

İkamette, ellerindeki silahlarla yaşlı çifti ve bakıcıyı etkisiz hale getiren zanlılar, çelik kasadan yaklaşık 350 bin lira değerindeki altın ve dövizi alarak kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının kaçtığı otomobili tespit etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde durdurulan otomobilde Y.O. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Araçta ele geçirilen altın ve dövizler, çifte teslim edildi.