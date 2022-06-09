Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu

09.06.2022 11:14

Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu Yangında çiftin 20 bin TL'lik birikimi son anda kurtarıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı bağ evinde yangın çıktı, kısa sürede alevlere teslim olan ev küle dönerken, son anda çiftin içerde kalan 20 TL parası bir genç...

Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu

Yangında çiftin 20 bin TL'lik birikimi son anda kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşlı çiftin kaldığı bağ evinde yangın çıktı, kısa sürede alevlere teslim olan ev küle dönerken, son anda çiftin içerde kalan 20 TL parası bir genç tarafından kurtarıldı.

Yangın sabah saatlerinde ilçenin Fırat mahallesine bağlı bir bağ evinde meydana geldi. Alınana bilgilere göre Yusuf ve Sultan Gizligöl'e ait bağ evi henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede evin her tarafını saran yangına, çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı.

Alevlerin içinden 20 Bin TL'yi kurtardı

Yangın esnasında yaşlı çiftin içerde paralarının olduğunu söylemeleri üzerine, yangına müdahale eden Şahin Açıkada isminde genç, içerde bulunan paraların üzerine toprak atarak, yaşlı çiftin 20 Bin TL birikimini kurtardığı öğrenildi.

Yangında bağ evi kullanılamaz duruma geldi.

Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu
Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu
Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu
Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çiftin kaldığı bağ evi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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