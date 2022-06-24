Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki karısını vurarak öldürdü - Son Dakika

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