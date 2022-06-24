Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki karısını vurarak öldürdü - Son Dakika
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Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki karısını vurarak öldürdü

24.06.2022 11:28

Muş'ta eşiyle geçimsizlik yaşayan 92 yaşındaki K.G., 72 yaşındaki eşi H.G.'yi uzun namlulu silahıyla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen yaşlı çiftin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Muş'ta sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahını çekerek eşi H.G.'ye doğrulttu. Tartışmanın alevlenmesiyle silahını ateşleyen K.G, eşini öldürdü. Komşuların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. H.G.'nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki karısını vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşlı çiftin kavgası kanlı bitti! 92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki karısını vurarak öldürdü - Son Dakika
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