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Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek kavgası

1 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1981 yılında yapılan 65 metrelik minare tehlike arz ettiği için yıkılıyor.

Yaşlı çiftin minare tepesinde ekmek kavgası, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 1981 yılında yapılan 65 metrelik minare tehlike arz ettiği için yıkılıyor.


Merkez Alan Camii'nin 65 metrelik minaresinin üst bölümünde çatlama olunca yıkımına karar verildi. Üç şerefeli olan minarenin üçüncü şerefesine kadar olan bölümünün de yıkımına başlandı. Bugüne kadar çok sayıda minarede tamir ve boya işi yapan Hasan Yalçın ve Selma Yalçın çifti minarenin yıkımına başladı. Tek tek taşlar sökülürden, 65 metre yükseklikle ekmek parası kazanan karı kocanın çalışması nefes kesiyor.


59 yıldır minarelerde çalıştığını anlatan 69 yaşındaki Hasan Yalçın, "Bu minare zamanında yüksek yapılmış. İki şerefeli olarak planlanan minare üç şerefeli yapılmış. Böyle olunca minarenin üzerinde çatlamalar olmuş. Şimdi biz bunun yüksek olan kısmını yıkıyoruz. Yıkım tamamlandıktan sonra boyasını ve üzerini yapıp ineceğiz" dedi.


Minare tadilatı yaptıklarını anlatan Selam Yalçın da, "Bu minare üç şerefeli olarak yapılmış. Tehlike saçınca üçüncü şerefeye kadar yıktık. İnşallah bundan sonra tehlikeli olmaktan çıkacak ve güzel bir görünüm kazanacak" dedi.


Hüseyin Semerci de, "Bu minare 1981 yılında yapıldı. Daha sonra paratoner çalışmadığı için yıldırım düştü. Minarenin üst kısmında hasar oluştu. Şimdi usta tehlikeli olan bölümünü yıkıyor. İnşallah bundan sonra tehlike ortadan kalkacak" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, İvrindi, Selma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:25 Kaynak: İHA
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