Yaşlı çiftin soba borularını jandarma temizledi - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı çiftin yardımına jandarma yetişti. Jandarma personeli, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılarken, evlerinde bulunan soba borularını da temizleyip yerine yerleştirdi.



Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde ikamet eden ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan Hanım ve Ahmet Çayır çiftinin ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşlı çiftin evinde ısınmak için kullandıkları kömür sobasının temizliğini de yapan ekipler, takdir topladı. İhtiyaçlarının giderilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren yaşlı çift, jandarmaya teşekkür etti. - MANİSA