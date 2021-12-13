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Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

13.12.2021 21:43
Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı çiftin tartışmasında kötü sonuçlandı. Eşine 2 el ateş ettikten sonra karakola giderek, "Eşim öldü mü bilmiyorum" diyen adam gözaltına alınırken yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Akçaabat ilçesinde Yaylacık mahallesi Ekim Sokak'ta yaşayan Mehmet (66) ve Hatun Moradaoğlu (69) çifti nedeni henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

"ÖLDÜ MÜ BİLMİYORUM"

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Moradaoğlu silahını çıkartarak eşine 2 el ateş etti. Olayın ardından silahı ile birlikte Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Mehmet Moradaoğlu polis ekiplerine "Eşimle evde tartıştık. Tartışma büyünce silahımı çekip ona 2 el ateş ettim, öldü mü bilmiyorum" dedi.

SORGUSU SÜRÜYOR

Yaşlı adamın bu ifadeleri ile eve yönlendirilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Eşini 2 el ateş ederek öldüren ve karakola giderek teslim olan yaşlı adamın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Akçaabat, Hisarcık, Trabzon, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika
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