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Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı! - Son Dakika

Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı!

29.01.2022 19:59

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın sonucu solunum cihazına bağlı 85 yaşındaki yatalak hasta yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki eşi ise çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Beşiktaş'ta 3 katlı dışı betonla kaplı ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADIN ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA DIŞARI ÇIKARILDI

Evde kalan yaşlı çiftten 75 yaşındaki Nazmiye Kaba, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı ve daha sonra sağlık ekiplerince ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YATALAK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde solunum cihazına bağlı ve yatalak olan Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaştı. Şakir Kaba'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılacak.

Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı!
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Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı! - Son Dakika
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