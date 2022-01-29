Beşiktaş'ta 3 katlı dışı betonla kaplı ahşap müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde kalan yaşlı çiftten 75 yaşındaki Nazmiye Kaba, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı ve daha sonra sağlık ekiplerince ambulanstaki müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangını müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde solunum cihazına bağlı ve yatalak olan Şakir Kaba'nın cansız bedenine ulaştı. Şakir Kaba'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yaşlı çiftin yaşadığı evde çıkan yangın 85 yaşındaki yatalak hastayı hayattan kopardı! - Son Dakika