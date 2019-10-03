Son Dakika Haberleri: "Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı yapıldı
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"Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı yapıldı

1 saat önce

Kilis'te, GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle "Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı yapıldı.

Kilis'te, GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle "Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı yapıldı.


GAP İdaresi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile İslambey Çatom tarafından yürütülen "Yaşlı Destek Merkezi Modeli" Çalıştay'ı gerçekleştirildi. Çalıştay'a Musabeyli Kaymakamı ve Kilis Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval ile birlikte alanında uzman akademisyen ve ilgili kurumlar katılım sağladı. Çalıştay'da uygulanan proje ile ilgili neler yapılacağı detaylı bir şekilde ele alındı. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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